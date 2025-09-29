به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و خیرمقدم به اعضای کمیسیون فرهنگی، اظهار کرد: قزوین در طول تاریخ ایران نقش مؤثری ایفا کرده و آثار تمدنی و مذهبی آن نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در فرهنگ ملی است.
وی با اشاره به تنوع قومیتی در استان با بیان اینکه قزوین بهدرستی ایران کوچک نام گرفته است، افزود: با وجود تنوع قومی، این استان یکی از امنترین مناطق کشور است و شاخصهای پایین جرم و ناامنی نشاندهنده همزیستی مسالمتآمیز مردم با تکیه بر فرهنگ مذهبی است.
احمدپور با بیان اینکه قزوین تنها یک استان صنعتی و کشاورزی نیست، گفت: اگرچه در حوزههای دامپروری، مرغداری و تولیدات کشاورزی رتبههای بالایی داریم اما آنچه قزوین را متمایز میکند، ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی آن است و بسیاری از شخصیتهای مؤثر انقلاب و مؤسسین احزاب کشور از قزوین بودهاند.
وی با اشاره به استفاده از لوکیشنهای تاریخی قزوین در تولید سریالهای ملی، از جمله بامداد خمار توسط نرگس آبیار، افزود: این ظرفیتها باید بیشتر معرفی شوند.
احمدپور اضافه کرد: متأسفانه پروژههایی مانند تالار شهر که در سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۳ مطرح شد، هنوز پس از ۲۲ سال به نتیجه نرسیدهاند.
معاون استاندار قزوین همچنین به ظرفیتهای ورزشی استان اشاره کرد و گفت: قزوین مهد کشتی ایران است و چهرههای بزرگی از این استان در تیم ملی حضور داشتهاند. با این حال، سالن ششهزار نفری ورزشی این استان همچنان ناقص مانده و نیازمند تکمیل است.
وی در پایان با اشاره به آسیبهای اجتماعی در برخی شهرستانهای استان، از جمله کاهش سن اعتیاد و خودکشی، تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند. از کمیسیون فرهنگی مجلس انتظار داریم که با حمایت از پروژههای فرهنگی و تاریخی قزوین، زمینه نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگی استان را فراهم سازد.
نظر شما