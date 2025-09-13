برنز مسابقات والیبال نوجوانان کشور بر گردن دختران فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های قهرمانی والیبال دختران زیر ۱۷ سال کشور با حضور ۲۶ تیم از سراسر ایران در دو سالن تختی و امام خمینی اردبیل برگزار شد و تیم دختران اصفهان موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

این رقابت‌ها از ۱۳ شهریورماه تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲۶ استان شور و هیجان خاصی را رقم زد.

در پایان این مسابقات استان اصفهان بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و استان خراسان رضوی مقام دوم را کسب کرد.

همچنین تیم استان فارس نیز جایگاه سوم را به دست آورد.

در دیدار رده‌بندی، شاگردان راضیه میرزایی سرمربی تیم فارس بازی پرهیجان را رقم زدند.

آنها ست نخست را با نتیجه ۲۵–۱۹ بردند، ست دوم را با حساب ۲۵–۱۲ به گلستان واگذار کردند، اما در ست سوم با اتحاد، ۱۵–۸ پیروز شدند.

فاطیما همایون، پارمیس مالکی، هستی دبیری، ملیکا بیگی، فاطمه‌زهرا نارمندی، کیانا قاسمی، هانیا دشت‌بالی، یکتا یزدانشناس، محدثه حسن‌پور، ملیکا غضنفری، حنانه رضایی، زهرا حسینی، زهرا درستکار، نازنین عباسی، پانیسا اسکندری، زهرا علیپور، اوینا ثابت‌قدم اعضا تیم فارس را تشکیل می‌دادند.

افسانه زردشت و شهربانو علینوری به عنوان مربی و سرپرست دختران فارس را در این رقابت‌ها همراهی می کردنند.

این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای آینده والیبال کشور فراهم کرد و با اهدای جوایز به تیم‌های برتر پایان یافت.