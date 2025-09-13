بهبهان در وضعیت بنفش؛ هشدار جدی درباره آلودگی هوای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های رسمی سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۲۲ شهریور، شهرستان بهبهان با ثبت شاخص ۲۸۶ AQI در وضعیت «بنفش» قرار گرفت؛ وضعیتی که به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین سطوح آلودگی هوا شناخته می‌شود و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به‌شمار می‌رود.

در همین بازه زمانی، شهرهای رامهرمز (۱۷۶)، باغملک (۱۷۰)، هندیجان (۱۶۴)، هفتکل (۱۶۰)، هویزه (۱۵۵) و اهواز (۱۵۲) در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار گرفتند. همچنین آغاجاری با شاخص ۱۵۰ و اندیمشک و ایذه با شاخص ۱۰۲ در وضعیت «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده‌اند.

در مقابل، شهرهای آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت «قابل قبول» قرار دارند. دهدز نیز تنها شهری است که هوای آن در وضعیت «پاک» ثبت شده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند شهروندان در مناطق با وضعیت قرمز و بنفش از فعالیت‌های بیرونی خودداری کرده و گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی اقدامات محافظتی را جدی بگیرند.