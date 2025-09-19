برترین های مسابقات اسنوکر زیر ۲۱ سال کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر زیر ۲۱ سال کشور با حضور ۱۲۸ ورزشکار از برگزار شد. این رقابت ها به مدت ۶ روز پیگیری شد و در پایان نفرات برتر به این شرح معرفی شدند:
* قهرمان: شاهین سبزی از استان تهران
* نایبقهرمان: مبین نوری از استان خراسان رضوی
* سومی مشترک: سپهر مساواتی از استان فارس و شهاب علی اسماعیلی از استان کرمان
مسئول برگزاری این دوره مسابقات بر عهده ابراهیم رجایی بود و کادر اجرایی مسابقات را رضا بادبان تشکیل می داد.
همچنین سرداوری رقابتها بر عهده حسین بیابانیمقدم بود و حسن اسماعیلزاده، معین نژادی، علی قهرمانی، کیا شهابی، احسان دهقانی، هادی هدایتی، علی سپهر، محسن بنیادی، شبنم شفیعینسب، پریسا حیدری، آیسان آقاساقلو و زهرا نیاسری در ترکیب تیم داوری قرار داشتند.
فدراسیون بولینگ و بیلیارد ضمن تبریک به نفرات برتر این دوره، از تلاش تمامی ورزشکاران، مربیان، داوران و دستاندرکاران برگزاری مسابقات قدردانی کرده و موفقیتهای بیشتر برای آیندهسازان اسنوکر کشور را آرزو دارد.
