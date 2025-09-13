تلاش های دشمن برای ایجاد اغتشاش در پایتخت طی جنگ ۱۲روزه ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در دیدار با سردار عباسعلی محمدیان و اعضای شورای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، عملکرد نیروی انتظامی را در ۳۶۵ روز سال ستود و گفت: نیروی انتظامی به‌صورت مستمر و ۲۴ ساعته در خدمت مردم و امنیت کشور است و اقدامات مثال‌زدنی آن در تهران موجب ایجاد امنیت پایدار شده است.

وی با اشاره به تهدیدات گذشته، از جمله تمرکز دشمن بر تهران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تهدیدات اخیر، افزود: با رشادت و فداکاری نیروهای انتظامی و نظامی، تلاش‌های دشمن برای ایجاد اغتشاش و نارضایتی در پایتخت بی‌نتیجه ماند و امنیتی پایدار برقرار شد.

معتمدیان همچنین حضور پلیس متخصص و کارشناسان زبده در پایتخت را زمینه‌ساز مدیریت راهبردی و اجرای درست مأموریت‌ها دانست و تصریح کرد: اقدامات پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر و کاهش جرایم، نه تنها امنیت محلات را تقویت کرده، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش سرقت‌ها و افزایش احساس امنیت عمومی داشته است.

استاندار تهران با تأکید بر مدیریت هوشمند و زیرساخت‌های انتظامی افزود: نیروی انتظامی تهران بزرگ با ایجاد پلیس تخصصی و کارشناسان آموزش‌دیده توانسته است نظم و امنیت شهر را به‌طور مؤثر مدیریت کند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: تدابیر حداکثری باید اندیشیده شود؛ همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه، ۲۵۵ تیم عملیاتی وارد عمل شدند و مدیریت بحران در حوزه‌های مختلف به‌خوبی انجام شد و آسیب‌شناسی‌های جدید نیز انجام گرفته است.

معتمدیان از اجرای طرح استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محلات خبر داد و بیان کرد: این طرح در سه ضلع امنیت، امداد و نجات، و محرومیت‌زدایی و معیشت محوری اجرا می‌شود تا با مشارکت مردم، امنیت و خدمات اجتماعی ارتقا یابد.

استاندار تهران در پایان با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام نیروی انتظامی گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت، تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.