تسهیلات 21 میلیاردی به مددجویان بابلسری پرداخت شد

سید‌ حسین سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح اشتغالزایی و استعداد سنجی افراد تحت پوشش این نهاد اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 21 میلیارد ریال برای 440 طرح اشتغالزا با استفاده از تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

وی از پرداخت وام کارگشایی سه میلیارد و410 میلیون ریالی به مددجویان تحت پوشش خبر داد و تصریح کرد: تاپایان 9 ماهه امسال 447 نفر تسهیلات دریافت این وام بهره مند شدند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بابلسر افزود: یکی از محورهای اساسی فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) رائه تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان، طلاب و دانشجویان زیر پوشش و رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی است.

وی ادامه داد: 233 دانش آموز و 462 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی تحت پوشش این نهاد قرار دارند و هزینه شهریه و تهیه لوازم والتحریر دریافت می کنند که این مبلغ در 9ماهه سالجاری 350میلیون ریال بوده است.

سلیمانیان یاد آور شد: بالغ بر 296 خانوار تحت پوشش از خدمات کمک هزینه ای اجاره مسکن و ودیعه مسکن این نهاد بهره مند شدند و در 9ماهه امسال حدود 200میلیون ریال به مددجویان این بخش پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بابلسر از تعمیر و بازسازی مسکن و احداث سرویس بهداشتی و حمام برای 43 متقاضی در9 ماهه سالجاری به مبلغ 200 میلیون ریال خبر داد و گفت: 111 نفر از معافیت پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز بهره مند شدند.

وی از تمام مردم شهرستان بابلسر خواست تا در جشن نیکوکاری شرکت کنند و یا کمکهای نقدی خود را به شماره حساب کمک مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) بابلسر، بانک صادرات به شماره سپهر 0101849365005 واریز کنند.