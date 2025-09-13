  1. استانها
پرداخت تسهیلات طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر تسریع شد

بوشهر- استاندار بوشهر بر تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با سید مهدی حسینی قائم مقام بانک سپه کشور اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی از اولویت‌های حوزه اقتصادی استان است که نقش بانک‌ها در این عرصه، غیر قابل انکار است.

وی افزود: تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر مورد تاکید قرار دارد و از بانک سپه نیز انتظار داریم همچنان در این راستا فعال و موفق باشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: حمایت از طرح‌های اقتصاد دریامحور در استان بوشهر نیز از اولویت‌های اساسی است. در این نشست مقرر شد پرداخت تسهیلات به طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان، تسریع شود.

استاندار بوشهر از مدیران بانک سپه به خاطر عمل به تعهدات خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی کرد.

