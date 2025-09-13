به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی شفیعزاده بعد از ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه قم با گرامیداشت آغاز هفته وقف اظهار کرد: شانزدهم ربیعالاول بهعنوان روز وقف و امامزادگان نامگذاری شده و مفتخریم که در نخستین روز این هفته، جمعی از همکاران و مسئولان تبلیغی سازمان اوقاف در محضر حضرتعالی حضور یافتهاند.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فعالیت گسترده و مستمر ادارهکل اعزام مبلغ در طول سال، تصریح کرد: سالانه بیش از ۱۰ مناسبت ملی و مذهبی بهصورت متمرکز از سوی این ادارهکل مدیریت تبلیغی میشود و مبلغان حاضر در این مناسبتها، مجموعاً بیش از ۱۶۰ روز از سال را به امر تبلیغ دینی اختصاص میدهند. تنها در سال گذشته، نزدیک به ۱۴ هزار مبلغ از استان قم در ۱۰ مناسبت اصلی اعزام شدند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در زمان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، گفت: در آن ایام، بهمنظور مقابله با پروژه جداسازی مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان از روحانیت و معارف دینی که از سوی دشمن دنبال میشد، شیوه اعزام مبلغان تغییر یافت و تمرکز بر مدارس اطراف بقاع متبرکه قرار گرفت و در همین راستا، طی ایام فاطمیه، حضور مبلغان در مدارس و دانشگاهها تقویت شد و حدود ۲۳ هزار دانشآموز تحت پوشش تبلیغی قرار گرفتند.
شفیعزاده با تأکید بر اینکه تبلیغ دینی امروز تنها محدود به منبر سنتی نیست، اظهار داشت: با توجه به نیازهای روز جامعه و نسل جوان، تبلیغ باید تخصصی، هنرمندانه و متنوع باشد که از این رو در مناسبتهایی مانند دهه فجر، ایام شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و دیگر مناسبتهای ملی و مذهبی، فعالیتهای تبلیغی به شکل چندرسانهای و با محوریت دانشگاهها، مساجد و مدارس انجام میشود. این برنامهها با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب، گفتمان جبهه مقاومت و جهاد تبیین صورت میگیرد.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه با اشاره به ساماندهی فعالیت مبلغان در سطح کشور افزود: در حال حاضر، مبلغان سازمان اوقاف بهطور میانگین ۱۶۳ روز از سال در میدان تبلیغ فعال هستند و برای هر استان، یک سرگروه تبلیغی مشخص و برنامهریزی شده است تا هماهنگیهای لازم را در سطح منطقه انجام دهد.
نظر شما