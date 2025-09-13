بیش از هزار مبلغ در سال گذشته به امامزادگان کشور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی شفیع‌زاده بعد از ظهر شنبه در دیدار با تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به اهمیت فعالیت مبلغان در امامزادگان، اظهار کرد: اعزام مبلغان به امامزادگان یکی از وظایف اصلی این سازمان است و در سال گذشته بیش از هزار مبلغ در قالب ۱۰ مناسبت تبلیغی عمومی و تخصصی در امامزادگان سراسر کشور مستقر شدند.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: مبلغان سازمان اوقاف به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۶۵ روز در مناسبت‌های مختلف تبلیغی به صورت سازمان‌یافته در جوار امامزادگان حضور دارند و فعالیت آنها با هدف ترویج معارف اسلامی و پاسخگویی به نیازهای دینی زائران انجام می‌شود.

شفیع‌زاده درباره هزینه‌های اعزام مبلغین نیز گفت: با وجود شرایط اقتصادی، سازمان اوقاف بخشی از هزینه‌های سفر و ایاب و ذهاب مبلغان را تأمین کرده است، برای مثال در ایام محرم به طور متوسط هفت میلیون تومان و در ایام اربعین هشت میلیون تومان به مبلغین پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در مواردی که امکان اسکان مبلغین در امامزادگان فراهم بوده، آنان مستقر شده‌اند و در سایر موارد عمدتاً طلاب بومی مسئولیت تبلیغ را برعهده داشته‌اند.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: این برنامه چند دهه سابقه دارد و امروز به صورت منسجم در سطح استان‌ها اجرا می‌شود.

وی همچنین گفت: استان‌های مختلف کشور سهم جدی در اعزام مبلغین داشته‌اند و این مأموریت تبلیغی با پشتیبانی حوزه‌های علمیه و همکاری ائمه جماعات همچنان ادامه دارد.