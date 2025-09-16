زندانیان آزادشده چگونه به زندگی دوباره رسیدند؟

به گزارش خبرنگار مهر، روایتهای زندانیان آزاد شده از عفوهای پدرانه رهبر انقلاب، نشان میدهد که چگونه ندامت دیروز میتواند به کارآفرینی و افتخار امروز تبدیل شود. بسیاری از این افراد پس از سالها تحمل زندان، با تکیه بر مهارتآموزی و تلاش، نه تنها زندگی خود را بازسازی کردهاند، بلکه زمینه اشتغال دیگران را نیز فراهم آوردهاند.
یکی از زندانیان که بیش از یک دهه تجربه حبس دارد، گفت: کار کفاشی را از تهران آوردیم زندان تا بچهها یاد بگیرند. هدف این است که وقتی آزاد میشوند، این کار را در شهر خودشان ادامه دهند و دیگر سراغ خلاف نروند.
نزدیک ۱۲ سال است اینجا هستم. بیرون با این حرفه آشنا بودم، اما در زندان این شکل از کار را ندیده بودم. حالا که این سیستم در مازندران راه افتاده، خیلی شیک و عالی است. هم خود افراد درآمد دارند و هم میتوانند چند نفر دیگر را آموزش بدهند. حداقلش این است که پولی که قبلاً فقط خرج خودشان میشد، حالا بخشی را هم برای خانواده میفرستند و کمکخرج زندگی میشوند.
زندانی دیگری که سابقه بدهی مالی داشته است، مسیر بازگشت به جامعه را چنین روایت کرد: من سال ۹۳ با بدهی وارد زندان شدم. داخل زندان کیفدوزی با دست و چرخ را یاد گرفتم. ۳۸ مدرک فنیوحرفهای گرفتم. همان سال کارگاهم را تأسیس کردم. بعد از آزادی در سال ۹۸ اولین کارگاهم را در زندان مرکزی راهاندازی کردم و سپس در اردوگاهها کار کیف، کولهپشتی، کفش و صندل را ادامه دادم. شش مربیگری فنی حرفهای دارم و تنها داور خانم فنی حرفهای در کشور هستم. حالا بعد از آزادی مجموعاً ۴۰۰ زندانی داخل زندان و ۸۰ زندانی آزادشده و خانواده زندانیها را مشغول به کار کردهایم.
وی افزود: هدفم این بود که دیگر به گذشته برنگردم. امروز وقتی میبینم شاگردانم بعد از آزادی به پرورش زنبور عسل یا صنایع چرمی روی آوردهاند و برای خودشان درآمد دارند، به این باور میرسم که زندان اگر با برنامههای اصلاحی و عفوهای رهبری همراه شود، میتواند پلی برای بازگشت آبرومندانه به جامعه باشد.
یکی دیگر از آزادشدگان نیز تأکید کرد: من ۱۰ سال زندان بودم. بعد از آزادی با دوستانم به صورت شراکتی کارگاه زدیم. امروز میبینم خیلیها که عفو شدهاند دیگر دنبال خلاف نرفتهاند. آنها وقتی از زندان بیرون آمدند، با کلاسهای اشتغال و فرهنگی که دیده بودند، توانستند کار و زندگی تازهای بسازند.
این روایتها نشان میدهد که در پرتو هدایتهای مصلحانه و عفوهای دقیق و پدرانه رهبر انقلاب، زندان از محلی برای تنبیه صرف به کانونی برای بازپروری، ندامت و بازگشت به جامعه تبدیل شده است؛ جایی که ندامتجویان دیروز امروز نه تنها کارآفرینانی موفق، بلکه امیدی برای خانوادهها و جامعه هستند.
نظر شما