«الف تا ی» مهربانی در فصل‌ گرانی مدرسه؛ خیران مازندرانی پای کار هستند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید و افزایش چشمگیر قیمت لوازمالتحریر، کیف، کفش و لباس فرم، بسیاری از خانوادهها در تأمین هزینههای مدرسه به مشکل برخوردهاند و در این شرایط دشوار، ورود خیران، گروههای جهادی و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد مازندران موجب شده است تا بخشی از نیازهای دانشآموزان محروم تأمین و لبخند امید بر چهره آنها بنشیند.
فشارهای ناشی از افزایش قیمتها در بازار لوازمالتحریر بر دوش خانوادهها سنگینی میکند. از کیف و کفش مدرسه گرفته تا لوازمالتحریر و لباس فرم، تمامی هزینههای مرتبط با بازگشایی مدارس نسبت به سالهای گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافتهاند. این افزایش قیمتها برای خانوادههایی که درآمد محدودی دارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است.
بازار لوازم التحریر زیر تیغ گرانی مواد اولیه و ناترازی برق
بازار لوازمالتحریر در مازندران همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای حملونقل و نرخ ارز قرار دارد. بررسیهای خبرنگار مهر از فروشندگان مختلف نشان میدهد که قیمت بسیاری از اقلام ضروری مانند دفترها، مدادها، خودکارها و دیگر لوازمالتحریر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
یکی از فروشندگان لوازمالتحریر در ساری درباره علت این افزایش قیمتها میگوید: افزایش هزینههای تولید، ناترازی انرژی، بالا رفتن نرخ ارز و مشکلات مربوط به حملونقل باعث شده قیمت لوازمالتحریر بهطور محسوس افزایش یابد.
علی فلاح افزود: در حال حاضر بسیاری از مشتریان به دنبال خرید کالاهای سادهتر و با قیمت پایینتر هستند، اما حتی این اقلام هم نسبت به سال گذشته گرانتر شدهاند.
تلخند برندهای خارجی به داخلی
بازار کیف و کفش مدرسه نیز یکی از بخشهایی است که افزایش قیمت در آن مشهود است، کیفهای برند خارجی و فانتزی که سالهای گذشته با قیمتهای معقولتری به فروش میرسیدند، حالا به قیمتهای چند برابر رسیدهاند.
پدر یک دانش آموز ساروی میگوید: برای مثال، برخی از کیفهای برند خارجی قیمتهایی بالای ۲ میلیون تومان دارند که برای بسیاری از خانوادهها غیرقابل خرید است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشتر خانوادهها به دنبال کیفهای ایرانی و سادهتر هستند، افزود: اما حتی این مدلها هم نسبت به سال گذشته گرانتر شدهاند.
لباس فرم مدرسه نیز از دیگر اقلامی است که قیمت آن در سال ۱۴۰۴ بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. پدر یک دانش آموز متوسطه دوم یک هنرستان در چالوس گفت: اواسط تیرماه که فرزندم را در هنرستان ثبت نام کردن برای تهیه لباس فرم به یک تولیدی و فروشگاه معرفی شده.
وی خود را جعفری معرفی کرد گفت: آن موقع لباس فرم ساده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و این جدایی از هزینه ثبت نام و لوازم التحریر و غیره است.
بررسیهای خبرنگاران مهر نشان میدهد برای یک دانشآموز ابتدایی، هزینه خرید لباس فرم بهطور میانگین از ۵۰۰ هزار تومان شروع شده و برای مدلهای برند یا خاص، این هزینه به بیش از یک میلیون تومان میرسد.
یکی از فروشندگان لباس فرم مدرسه در ساری گفته است که بیشتر والدین به دنبال خرید لباس فرمهای ایرانی هستند تا هزینهها را کاهش دهند، اما حتی لباسهای فرم ساده نیز به دلیل افزایش قیمت پارچه و سایر مواد اولیه گرانتر شدهاند.
سرویس گران مدرسه
هزینه سرویس مدرسه نیز در سال جاری بهطور قابل توجهی افزایش یافته است، برای استفاده از سرویس مدارس، والدین باید مبلغی بین ۴۰۰ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان بسته به فاصله منزل تا مدرسه و نوع سرویس پرداخت کنند.
اسحاقی یک راننده که سالهای گذشته به عنوان سرویس مدرسه کار میکرده است میگوید: افزایش هزینههای حملونقل و دیگر هزینههای جانبی باعث شده قیمت سرویس مدرسه در سال جاری بهشدت بالا رود و این موضوع موجب شده بسیاری از خانوادهها نتوانند از سرویس مدرسه استفاده کنند.
وی هزینه استهلاک خودرو و لوازم یدکی را بالا دانست و گفت: ترافیک سنگین خیابانهای منتهی به مدارس در فصل تحصیلی از دیگر مسائل است که بر هزینه سرویسها افزوده است.
در شرایطی که گرانی در بازار نوشت افزار و لوازم التحریر وجود دارد دستگاه نظارتی وعده دادهاند که در حال انجام نظارتهای دقیقتر بر قیمتها هستند و در صورت مشاهده تخلفات مانند افزایش غیرمجاز قیمتها، با فروشندگان متخلف برخورد خواهد شد. هدف اصلی جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها است.
با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای تحصیلی در بخشهای مختلف، حمایت دولت و نهادهای مسئول از خانوادهها و دانشآموزان نیازمند بیش از هر زمان دیگری ضروری است. انجام نظارتهای دقیقتر و ارائه کمکهای هدفمند میتواند به کاهش فشار اقتصادی خانوادهها کمک کند و مسیر تحصیل دانشآموزان را هموارتر سازد.
رزمایش گروههای جهادی برای نشاندن لبخند و چهره دانش آموزان
در این شرایط سخت اقتصادی و گرانیهای فزاینده، گروههای جهادی، خیران و واقفان پای کار آمدهاند تا بخشی از فشارهای مالی خانوادههای نیازمند را کم کنند و لبخند را بر چهره دانشآموزان نیازمند بنشانند. حمایتهای مردمی و برنامههای منسجم نهادهای حمایتی، به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران، در سالهای اخیر نقش مهمی در تأمین ملزومات تحصیلی این دانشآموزان ایفا کرده است.
میثم معافی، مدیرکل کمیته امداد مازندران، ضمن اشاره به اهمیت کمکهای مردمی در این ایام، اظهار کرد: فقط در یک روز مردم ۸ میلیارد تومان برای دانشآموزان یتیم و محروم واریز کردند و سال گذشته بیش از ۶۸ میلیارد تومان کمک به دانشآموزان یتیم و محروم در استان مازندران صورت گرفت.
وی درباره برنامههای کمیته امداد برای سال تحصیلی جدید نیز توضیح داد: با شروع جشن عاطفهها، تلاش میشود تا با کمک خیران و واقفان، نیازهای تحصیلی دانشآموزان محروم را تأمین کنند.
روزهای پایانی قبل از شروع سال تحصیلی جدید، در شهرستانهای مختلف مازندران از جمله بابلسر مراسمها و جشنهای متعددی برگزار شد تا نوشتافزار و لوازم التحریر لازم برای دانشآموزان نیازمند تأمین شود.
در این برنامهها، بستههای متنوعی از کیف، دفتر و نوشتافزار بین دانشآموزان کمبرخوردار توزیع شد تا آنها با انگیزه و آمادگی بیشتری به مدرسه بروند. این اقدامات با همکاری نهادهای محلی، خیرین و سازمانهای مردمی انجام گرفت و نشان از همدلی و حمایت جامعه از آینده تحصیلی فرزندان این منطقه دارد.
مازندران بیش از ۵۳۰ هزار دانش آموز دارد که تعدادی از آنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند.
