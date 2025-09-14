گرانی لوازم التحریر چالش هر ساله؛ هزینه تولید افزایش یافته است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: گرانیهای بازار نوشتافزار موضوعی است که هر ساله تکرار میشود. با وجود همه کنترلها و نظارتها، به دلیل افزایش هزینههای تولید و عرضه گران محصولات از سوی شرکتهای فعال در این حوزه، فروشندگان و خانوادهها با چالشهای جدی روبهرو میشوند.
اولیای یکی از دانش آموزان با بیان اینکه بالا بودن قیمت لوازمالتحریر باعث کاهش قدرت شده است، گفت: در بازار به لحاظ وجود تنوع در حوزه نوشت افزار مشکلی وجود ندارد ولی آنچه به عینه قابل مشاهده بوده گرانی این اقلام است.
محمدی افزود: بازار نوشت افزار امسال از تولیدات داخلی اشباع و محصولات متنوع و باکیفیت داخلی عرضه شده اما گران بودن محصولات باعث شده اولیا و دانش آموزان نتوانند همه اقلام مورد نیاز را تهیه کنند.
وی ادامه داد: این شرایط برای خانوادههایی که چند دانشآموز دارند چالش برانگیز است و فرایند به گونهای است که اولیا تنها چند قلم برای هر دانشآموز بخرند.
این شهروند زنجانی با بیان اینکه نظارتها در بازار محسوس است، گفت: نبود مدیریت مناسب در زمینه عرضه و تقاضا و نبود ثبات قیمتها در واحدهای تولدی باعث شده فروشنده و خریدار با چالشهای مواجه شوند.
همزمان با فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، طرح یک فروشگاه، یک نمایشگاه با مشارکت قرارگاه شهید سلامی در استان زنجان آغاز شد
رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: همزمان با فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، طرح یک فروشگاه، یک نمایشگاه با مشارکت قرارگاه شهید سلامی در استان آغاز شد.
سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتاق اصناف زنجان در آستانه بازگشایی مدارس، با تکیه بر ظرفیتهای قرارگاه شهید سلامی و با همکاری اتحادیههای صنفی، طرح یک فروشگاه، یک نمایشگاه را با هدف حمایت از خانوادهها، تأمین نیاز دانشآموزان و ایجاد شبکهای مطمئن از کاسبان امین اجرا کرد.
وی با بیان اینکه این طرح از ۱۵ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه داشت، افزود: در این بازه زمانی تنها در شهر زنجان حدود ۵۰ فروشگاه در حوزههای نوشتافزار، کیف، کفش و پوشاک دانشآموزی بهصورت متحدالشکل وارد طرح شدند.
رئیس اتاق اصناف زنجان ادامه داد: فروشگاههای مشارکتکننده با بنری واحد و نشان مشخص معرفی شدند و همه آنها تحت نظارت مستقیم اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه فعالیت کردند تا خانوادهها با اطمینان خاطر بتوانند از تخفیفهای ۱۵ تا ۲۰ درصدی برخوردار شوند.
بازرسان اتحادیهها و اتاق اصناف روزانه قیمتها را رصد و پایش میکنند
مقدمی با تأکید بر اینکه بازرسان اتحادیهها و اتاق اصناف روزانه قیمتها را رصد و پایش میکنند، خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر روند فروش و کنترل تخفیفات واقعی، یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح بود که موجب جلب اعتماد شهروندان شد.
وی یادآور شد: اتاق اصناف زنجان در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با معرفی کاسبان امین و شبکه توزیع سالم، نقش اصناف را در آرامشبخشی به بازار و مدیریت تقاضای خانوادهها پررنگتر کند و اجرای این طرح ابتکاری نیز در همین راستا شکل گرفت.
مقدمی ادامه داد: در این نمایشگاه بیشترین غرفهها به نوشتافزار اختصاص داشت و اقلام موردنیاز دانشآموزان با تخفیفهای ویژه در اختیار خانوادهها قرار گرفت و نظارت بر فعالیت غرفهها نیز بر عهده بازرسان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین تعزیرات حکومتی بود.
کاهش ۴۰ درصدی فروش لوازمالتحریر در زنجان
رئیس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریرفروشان زنجان گفت: به دلیل افزایش قیمتها و شرایط نامناسب اقتصادی، فروش لوازمالتحریر در آستانه سال تحصیلی جدید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
رضا مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت بازار نوشتافزار اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی همواره مهمترین فصل فروش صنف ما محسوب میشود، اما امسال به دلیل فشار اقتصادی بر خانوادهها، استقبال مردم بهمراتب کمتر از سالهای گذشته است.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای موجود، فروش در استان زنجان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و این رکود در سطح کشور نیز محسوس است.
گرانی لوازمالتحریر ریشه در بالا رفتن هزینههای تولید دارد. دستمزد کارگر، قیمت انرژی و مواد اولیه به شدت افزایش یافته است
رئیس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریرفروشان زنجان با اشاره به دلایل افزایش قیمتها افزود: گرانی لوازمالتحریر ریشه در بالا رفتن هزینههای تولید دارد. دستمزد کارگر، قیمت انرژی و مواد اولیه به شدت افزایش یافته و حتی بسیاری از کارخانهها هفتهای دو روز با قطعی برق مواجه هستند که این موضوع هزینه تولید را بالا میبرد.
مکی افزود: در حالی که ۷۰ درصد لوازمالتحریر بازار تولید داخل است، اما حدود ۹۰ درصد مواد اولیه وابسته به واردات بوده و همین وابستگی، بازار را در برابر نوسانات ارزی آسیبپذیر کرده است.
رئیس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریرفروشان زنجان با انتقاد از برگزاری نمایشگاههای پاییزه گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم دیگر آن کارکرد گذشته را ندارند. در سالهای گذشته نمایندگان کارخانهها مستقیماً کالا را به دست مصرفکننده میرساندند، اما اکنون بیشتر غرفهداران همان فروشندگان سطح شهر هستند.
مکی افزود: هزینههای غرفهداری بسیار بالاست؛ بهطور متوسط یک غرفهدار برای پنج تا شش روز حضور در نمایشگاه باید ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. طبیعی است که چنین هزینهای در نهایت از جیب مصرفکننده تأمین میشود و قیمتها در نمایشگاه نهتنها کمتر، بلکه گاه بیشتر از بازار است.
وی با اشاره به وضعیت قیمتها در آستانه سال تحصیلی گفت: عمده اختلاف قیمتها ناشی از شرایط فروش نقدی یا چکی و همچنین نوسانات قیمتی است که از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان اعمال میشود.
مکی افزود: در شش ماه گذشته تنها یکی دو مورد شکایت به ما واصل شده که پس از ارجاع به تعزیرات و کمیسیون نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع حجم شکایات در این حوزه بسیار اندک بوده است.
رئیس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریرفروشان زنجان اضافه کرد: الزام ثبت فاکتور و درج قیمت بر روی کالاها به طور جدی دنبال میشود اکنون بسیاری از همکاران از صندوقهای مکانیزه فروش استفاده میکنند که قابلیت پیگیری و استناد دارد. البته برخی نیز هنوز فاکتور دستی صادر میکنند، اما در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی درباره اختلاف قیمت برخی اقلام تصریح کرد: این تفاوتها اجتنابناپذیر است، چراکه قیمت نوشتافزار نیز مانند بسیاری دیگر از کالاها تحت تأثیر بازار تهران بهعنوان مرکز تولید و واردات قرار دارد. ضمن اینکه نوع خرید نقدی یا چکی هم روی قیمت تأثیرگذار است. به عنوان نمونه، یک کارتن مداد رنگی در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
مکی با بیان اینکه رکود بازار نیز موجب شده اختلاف میان فروش نقدی و چکی محسوستر شود، ادامه داد: خوشبختانه اکثر همکاران رعایت انصاف را دارند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشتریان بازار نوشتافزار را فرهنگیان و بازنشستگان تشکیل میدهند که خودشان افرادی منصف هستند و تعامل خوبی با فروشندگان دارند.
وی به طرح هر فروشگاه یک نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این طرح از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد. شهروندان میتوانند اقلام موردنیاز خود را با قیمت و شرایط مناسب از فروشگاهها تهیه کنند.
مکی درباره نظارت بر بازار توضیح داد: اتحادیه به همراه بازرسان صنعت و معدن روزانه بازار را کنترل میکند و امسال تنها به فروشندگانی که پروانه کسب دارند اجازه حضور در نمایشگاه داده شد تا از ورود واسطهها جلوگیری شود. با این حال باید پذیرفت که کنترل کامل بازار در شرایط فعلی دشوار است.
رئیس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریرفروشان زنجان تأکید کرد: بهتر است بازار بر اساس مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا مدیریت شود و قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود. تجربه نشان داده هر نوع فشار بیرونی برای کنترل قیمت، در نهایت به مصرفکننده تحمیل میشود.
مکی افزود: عمده مشتریان ما دانشآموزانی هستند که به دلیل آشنایی با فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات، قدرت مقایسه دارند و میتوانند خرید آگاهانه انجام دهند. بنابراین وظیفه ما این است که شرایط را شفاف کنیم و انتخاب را به عهده خانوادهها بگذاریم.
بی شک مدیریت بازار نشت افزار تنها به عده بخش اصناف نیست بلکه باید این امر از فرایند تولید و مواد اولیه آغاز شود و با قیمت گذاری مناسب در زمینه مواد اولیه و محصولات تولید شده با قیمت مناسب در بازار توزیع و عرضه شود تا فروشنده در یک حاشیه سود مطمئن محصول را به دست مصرف کننده برساند.
نظر شما