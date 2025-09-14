  1. استانها
خدمات رایگان ناوگان اتوبوسرانی قم در روز قم

قم- رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم از رایگان بودن خدمات ناوگان اتوبوسرانی در «روز قم» و همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه (س) خبر داد.

سید محمدحسین دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات گذشته شورای اسلامی شهر قم در خصوص ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در مناسبت‌های خاص، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، ناوگان اتوبوسرانی در روز قم مصادف با ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (سن) به قم نیز به صورت رایگان در اختیار شهروندان، زائران و دانشجویان قرار خواهد گرفت.

وی با دعوت از عموم مردم برای استفاده از شبکه اتوبوسرانی در این روز، تصریح کرد: این اقدام تنها برای سهولت رفت‌وآمد نیست، بلکه در راستای ارتقای حس تعلق شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و حضور پرشورتر در مراسم مذهبی و فرهنگی پیش‌بینی شده است.

دهناد به ضرورت و اهمیت انعکاس خدمات مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ خدمت برای شهروندان تعریف شده و هرچه این خدمات بیشتر به اطلاع مردم رسانده شود، زمینه ارتقا و توسعه شهر فراهم‌تر خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم همچنین موضوع آموزش رفتارهای ترافیکی را یکی از ضرورت‌های جدی مدیریت شهری دانست و بیان کرد: در بودجه سال جاری اعتبارات مناسبی برای بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات در نظر گرفته شده است.

تصادفات شهری همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی قم است

وی بیان کرد: تصادفات شهری همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی قم است و برای رفع آن، علاوه بر اقدامات عمرانی، نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده هستیم.

وی با تأکید بر لزوم آموزش ویژه نوجوانان به عنوان نسل آینده‌ساز ترافیک، خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با فرهنگ‌های غلط ترافیکی، ارتقای آموزش و همکاری همه‌جانبه رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما است و شورای اسلامی شهر قم آمادگی دارد در این زمینه در کنار دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی قرار گیرد.

دهناد در ادامه در خصوص احداث پارکینگ شرقی حرم مطهر بانوی کرامت نیز گفت: این طرح با هدف تأمین فضای مناسب برای توقف خودروهای زائران و مجاوران در محدوده مرکزی شهر طراحی شده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای دسترسی به حرم مطهر ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای پروژه‌های عمرانی زیربنایی در شرایط کنونی، افزود: تجربه نشان داده است هرگونه تأخیر در اجرای طرح‌های حیاتی، به افزایش هزینه‌ها و پیچیده‌تر شدن روند اجرایی منجر می‌شود و اگر پروژه پارکینگ شرقی در همان سال‌های گذشته عملیاتی می‌شد، با هزینه کمتر و فرایند ساده‌تری به نتیجه می‌رسید.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری در این دوره، خاطرنشان کرد: تصمیم بر آن است که پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام یا متوقف‌شده در قم با قدرت پیگیری شود تا علاوه بر رفع کاستی‌های موجود، رضایت شهروندان و زائران نیز جلب شود.

