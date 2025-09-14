پایان پروژه آبخیزداری در سربیشه؛ تقویت قنوات و صیانت از اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمودی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اتمام و آماده‌به‌ره‌برداری سازه آبخیزداری در روستای «شیرگ آقا» خبر داد و گفت: این سازه با حجم عملیات ۴۰۰ مترمکعب و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز و در موعد مقرر به پایان رسید، افزود: بلافاصله پس از اتمام سازه اصلی، عملیات اجرایی یک سازه مکمل با حجم ۱۲۰ مترمکعب آغاز شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت: فاز دوم طرح در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

محمودی با اشاره به موقعیت استراتژیک این سازه‌ها در بالادست چندین رشته قنات، بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کنترل سیلاب‌های مخرب و جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی پایین‌دست، نقش مؤثری در تغذیه آبخوان‌ها و افزایش آبدهی قنوات منطقه خواهد داشت.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که با اجرای این پروژه، حدود هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.