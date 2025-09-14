  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

جابجایی بیش از یک میلیون نفر در ۵ ماهه امسال در بنادر شرق هرمزگان

بندرعباس-مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از افزایش فعالیت‌های مسافری در پنج ماهه گذشته از سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی از رشد جابه‌جایی مسافران دریایی در بنادر تحت مدیریت این مجموعه خبر داد.

وی گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۶۰ هزار و ۸۷۴ نفر مسافر از طریق بنادر شهید باهنر، شهید حقانی و شهیده فاطمه نیک جزیره هرمز جابه‌جا شده‌اند. در این مدت ۲۶۶۸ تردد شناور در این سه بندر به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول بیان کرد: مردادماه امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل جابجایی مسافران در بنادر شهید باهنر، شهید حقانی و شهیده فاطمه نیک به ترتیب ۱۲ درصد، ۱۱ درصد و یک درصد رشد داشته و در مجموع نیز، تردد سناور در این این ماه ۲۱ درصد افزایش داشته است.

محمدحسینی تختی با اشاره به آمارهای مربوط به پنج ماهه گذشته از سال جاری، افزود: در پنج‌ماهه نخست امسال نیز بنادر یاد شده شاهد جابه‌جایی یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۱۴ مسافر بوده‌اند. همچنین در این بازه زمانی، ۲۱ هزار و ۱۸۸ تردد شناور در مسیرهای دریایی این سه بندر ثبت شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان همچنین از افزایش ۹۹ درصدی تردد مسافران در بندر شهید باهنر و افزایش ۱۰ درصدی در بندرگاه هرمز خبر داد.

محمدحسینی تختی گفت: در پنج ماهه گذشته از سال جاری، ۱۶ هزار و ۸۵۷ جابجایی مسافر از بندر شهید باهنر، یک میلیون و ۹ هزار و ۹۸۵ از بندر شهید حقانی بندرعباس و ۴۶۹ هزار و ۳۷۲ جابجایی مسافر از بندر شهیده فاطمه نیک جزیره هرمز انجام شده است.

وی تأکید کرد: افزایش این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بنادر در تأمین حمل‌ونقل ایمن و سریع مسافران دریایی است و تلاش می‌شود با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات، کیفیت سفرهای دریایی برای شهروندان و گردشگران بیش از پیش ارتقا یابد.

