جابجایی بیش از یک میلیون نفر در ۵ ماهه امسال در بنادر شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی از رشد جابه‌جایی مسافران دریایی در بنادر تحت مدیریت این مجموعه خبر داد.

وی گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۶۰ هزار و ۸۷۴ نفر مسافر از طریق بنادر شهید باهنر، شهید حقانی و شهیده فاطمه نیک جزیره هرمز جابه‌جا شده‌اند. در این مدت ۲۶۶۸ تردد شناور در این سه بندر به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول بیان کرد: مردادماه امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل جابجایی مسافران در بنادر شهید باهنر، شهید حقانی و شهیده فاطمه نیک به ترتیب ۱۲ درصد، ۱۱ درصد و یک درصد رشد داشته و در مجموع نیز، تردد سناور در این این ماه ۲۱ درصد افزایش داشته است.

محمدحسینی تختی با اشاره به آمارهای مربوط به پنج ماهه گذشته از سال جاری، افزود: در پنج‌ماهه نخست امسال نیز بنادر یاد شده شاهد جابه‌جایی یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۱۴ مسافر بوده‌اند. همچنین در این بازه زمانی، ۲۱ هزار و ۱۸۸ تردد شناور در مسیرهای دریایی این سه بندر ثبت شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان همچنین از افزایش ۹۹ درصدی تردد مسافران در بندر شهید باهنر و افزایش ۱۰ درصدی در بندرگاه هرمز خبر داد.

محمدحسینی تختی گفت: در پنج ماهه گذشته از سال جاری، ۱۶ هزار و ۸۵۷ جابجایی مسافر از بندر شهید باهنر، یک میلیون و ۹ هزار و ۹۸۵ از بندر شهید حقانی بندرعباس و ۴۶۹ هزار و ۳۷۲ جابجایی مسافر از بندر شهیده فاطمه نیک جزیره هرمز انجام شده است.

وی تأکید کرد: افزایش این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بنادر در تأمین حمل‌ونقل ایمن و سریع مسافران دریایی است و تلاش می‌شود با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات، کیفیت سفرهای دریایی برای شهروندان و گردشگران بیش از پیش ارتقا یابد.