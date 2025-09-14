اختتامیه دوره تکمیلی طلاب سطح دو در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه دوره تکمیلی طلاب سطح دو اهل سنت کشور بعدازظهر یکشنبه با حضور اساتید و مسئولان مذهبی در مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی سنندج ۲۰ نفر از طلاب و روحانیون اهل سنت از نقاط مختلف کشور برگزار شد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در این مراسم با تاکید بر اهمیت دوره‌های تخصصی در رشد علمی طلاب، اظهار کرد: آموزش گامی مهم در مسیر رسیدن به معرفت و تقویت دینی است.

ماموستا ایوب احمدپور افزود: طلبگی هم آموختن علم در مدرسه جهاد در راه خداوند است.

معاون آموزش مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز در این مراسم به تشریح برنامه‌های دوره تکمیلی پرداخت و از تدریس دروس فقه مقارن، تفاسیر، علوم حدیث، تقریب مذاهب و روش تحقیق توسط اساتید برجسته سخن گفت.

ماموستا طاها محمودی همچنین با اشاره به نقش آموزش در ارتقا سطح علمی طلاب، آن را «حیاتی و تأثیرگذار» دانست.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقا دانش دینی و تربیت متخصصان متعهد بوده است.