  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۹

لغو پروانه و توبیخ موسسه دندانپزشکی در یاسوج

لغو پروانه و توبیخ موسسه دندانپزشکی در یاسوج

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی و لغو پروانه مسئول فنی و نصب بنر به عنوان متخلف بر سر در یک درمانگاه دندانپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از ارسال گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مبنی بر شاکی خصوصی در رابطه با یکی از درمانگاه‌های دندانپزشکی یاسوج، گفت: پرونده تخلف مؤسس درمانگاه دندانپزشکی به دلیل به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امورات دندانپزشکی و ترک مؤسسه در ساعت موظف، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد اظهار کرد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اتهام انتسابی را محرز، و علاوه بر لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده، مؤسس دندانپزشکی را ملزم به نصب بنر بر سر در درمانگاه به مدت ۱۰ روز ومؤسس متخلف را به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کد خبر 6589752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها