لغو پروانه و توبیخ موسسه دندانپزشکی در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از ارسال گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مبنی بر شاکی خصوصی در رابطه با یکی از درمانگاه‌های دندانپزشکی یاسوج، گفت: پرونده تخلف مؤسس درمانگاه دندانپزشکی به دلیل به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امورات دندانپزشکی و ترک مؤسسه در ساعت موظف، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد اظهار کرد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اتهام انتسابی را محرز، و علاوه بر لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده، مؤسس دندانپزشکی را ملزم به نصب بنر بر سر در درمانگاه به مدت ۱۰ روز ومؤسس متخلف را به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.