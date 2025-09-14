شغال زخمی بعد از ۶ ماه تیمار به طبیعت بندر خمیر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک قلاده شغال که فروردین امسال توسط دوستداران طبیعت میناب تحویل محیط زیست شد، پس از شش ماه مراقبت و آماده‌سازی در بوستان کروکودیل نوپک قشم، در زیستگاه امن شهرستان بندرخمیر رها شد.

معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان گفت: دوستداران طبیعت شهرستان میناب این قلاده شغال را فروردین امسال به اداره کل حفاظت محیط زیست تحویل دادند که با توجه به شرایط سنی و نیاز به مراقبت‌های ویژه، امکان رهاسازی فوری این حیوان در طبیعت وجود نداشت.

میثم قاسمی افزود: با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، این حیوان به بوستان کروکودیل نوپک در جزیره قشم منتقل، و شرایط مشابه زیستگاه طبیعی برای شغال فراهم شد.

وی ادامه داد: حیوان پس از کسب توانایی زیست مستقل و بقا در طبیعت، در یکی از زیستگاه‌های کوهستانی و امن شهرستان بندرخمیر رها شد.