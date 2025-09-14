  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

رایزنی عراقچی با همتایان خود از کشورهای اسلامی در دوحه

وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه نشست اضطراری وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه، با همتایان پاکستانی، سومالیایی، مصری و عراقی خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی که به منظور شرکت در نشست اضطراری وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به دوحه سفر کرده است، در این سفر با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، عبدالسلام علی، وزیر امور خارجه سومالی، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق ملاقات کرد.

در این دیدارها، طرفین به بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند و بر وضعیت فاجعه‌بار فلسطین اشغالی و تداوم نسل‌کشی در غزه تأکید کردند. آن‌ها ضرورت اقدام مؤثر و عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و مقابله با گسترش جنگ‌افروزی این رژیم را مورد بحث قرار دادند.

همچنین، در این دیدارها آخرین روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران و مسئولیت اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

کد خبر 6589527
هادی رضایی

