محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و اظهار کرد: از مفاد این تفاهم نامه ارائه خدمات مناسب پزشکی به مددجویان ساکن در مناطق محروم است.

وی به هم افزایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پیرامون خدمات دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی تاکید داشت و ادامه داد: هدف طرح دسترس آسان خدمات برای گروه های هدف است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه در این تفاهم نامه محورهای مهمی روی تاکید قرار گرفت، توضیح داد: رایگان شدن فرانشیز در بیمارستان های دولتی، تامین تجهیزات پزشکی ضروری به ویژه عینک و ارتقا تغذیه مادران و کودکان و سالمندان تحت حمایت از مفاد این تفاهم نامه است.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز جامع سلامت شهری و روستایی مورد تاکید دو طرف قرار گرفت، افزود: حضور گروه های جهادی و خیران سلامت برای خدمت به مناطق محروم از توافق دو طرف است.

وی افزود: کارگروه های تخصصی به صورت مستمر بر روند اجرای این تفاهم نامه نظارت خواهند داشت تا خدمات به نحو مطلوب و شایسته به جامعه هدف ارائه شود.