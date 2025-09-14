به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمیمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: ۷۱۵ مرکز نیکوکاری با رویکردهای تخصصی و خدمات متنوع در سطح استان تهران به نیازمندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

قائم‌مقام مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ۷۱۵ مرکز نیکوکاری با ماهیت‌های مختلف فرهنگی، درمانی، اشتغال و عمومی در استان تهران فعال هستند و تمامی خدمات کمیته امداد از طریق این مراکز به جامعه هدف ارائه می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی کمیته امداد استان تهران افزود: خدماتی نظیر کمک‌هزینه جهیزیه، حمایت‌های درمانی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تأمین لوازم ضروری در این مراکز به نیازمندان تحویل داده خواهد شد.

صمیمی ادامه داد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، توزیع لوازم‌التحریر و بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی اجرا می‌شود.