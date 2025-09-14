تأکید بر نقش محوری مدیران اجرایی در رفع موانع تولید در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل اظهار کرد: هر مدیری برای ایفای نقش مؤثر خود در کمک به پیشرفت استان و تحقق اهداف توسعه اقتصادی، می‌بایست نقشه راه جامع و کلان منطقه را به‌طور کامل بشناسد و مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.

وی افزود: هر مدیر اجرایی موظف است به صورت فعال و پیگیر، نسبت به شناسایی و حل چالش‌ها و مشکلات در حوزه تحت مدیریت خود اقدام کند، امری که موفقیت سازمان و تحقق اهداف کلان را در پی خواهد داشت.

رامین صادقی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: دهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با هدف پیگیری مصوبات جلسات پیشین و بررسی مشکلات فعلی بخش تولید در سالن جلسات اداره کل صمت استان تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه به صورت مستمر و با هدف نظارت بر روند بهبود فضای کسب و کار و حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی استان تشکیل و آخرین وضعیت تولیدکنندگان و صنایع بزرگ و کوچک استان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است در این جلسه به مشکلات بانکی و غیربانکی و مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی بالغ بر ۱۳ واحد تولیدی از جمله تسهیلات، تمدید تسهیلات، امهال و تقسیط مجدد، واگذاری زمین، صدور بلامانع، و… پرداخته و راهکارهای اجرایی اتخاذ شد.