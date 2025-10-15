کاهش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده؛آسمان استان صاف تا کمی ابری

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا اوایل هفته آینده غالباً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات وزش باد را نیز خواهیم داشت.

وی افزود: بر پایه تحلیل مدل‌های جوی، عبور موجی کوتاه از جو منطقه در روزهای جمعه و شنبه موجب رشد ابر و افزایش نسبی سرعت وزش باد در سطح استان خواهد شد.

زورآوند ادامه داد: همچنین تا روز یکشنبه، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان به‌تدریج و به‌صورت آرام کاهش می‌یابد و شهروندان شاهد هوایی نسبتاً خنک‌تر در ساعات شب و اوایل صبح خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات دمایی و افزایش وزش باد در برخی نقاط، به کشاورزان و رانندگان توصیه می‌شود هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.