۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

نفوذ غبار و کاهش دما در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از فعالیت سامانه‌ای ناپایدار در منطقه خبر داد و گفت:این سامانه علاوه بر گردوخاک، سبب نفوذ غبار به جو استان خواهد شد و کاهش دمای هوا را به همراه دارد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: سامانه‌ای ناپایدار از امروز جمعه تا فردا (شنبه) جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن بروز گردوخاک محلی و نفوذ تدریجی غبار به جو استان است.

وی افزود: این شرایط جوی از عصر امروز تا ظهر فردا به طور محسوس در نقاط مختلف استان نمایان خواهد شد، اما مطابق معمول، مناطق مرزی کرمانشاه بیشترین تأثیر را از این وضعیت خواهند پذیرفت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به فعالیت این سامانه، کاهش نسبی دمای هوا از امروز آغاز شده و تا اواسط هفته آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت. بنابراین انتظار داریم در روزهای آینده شاهد هوایی خنک‌تر نسبت به روزهای گذشته باشیم.

زورآوند با اشاره به ثبت دماهای شبانه‌روزی در ایستگاه‌های استان گفت: سرپل‌ذهاب با ۴۲ درجه و قصرشیرین با ۴۱ درجه بالای صفر به عنوان گرم‌ترین نقاط استان طی روز گذشته ثبت شده‌اند، در حالی که اسلام‌آبادغرب با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

وی تأکید کرد: شرایط گردوخاک و غبار، به ویژه در نواحی مرزی، می‌تواند مشکلاتی برای گروه‌های حساس از جمله بیماران تنفسی و سالمندان ایجاد کند، از این رو توصیه می‌شود مردم از ترددهای غیرضروری در این مناطق خودداری کرده و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: هواشناسی استان به طور مستمر شرایط جوی را رصد کرده و اطلاعیه‌ها و هشدارهای لازم را در اختیار مردم و دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد داد تا تمهیدات لازم برای مدیریت وضعیت پیش‌رو اتخاذ شود.

