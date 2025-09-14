به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نعیمآبادی، رئیس انجمن حمایت از کالای ایرانی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تأثیر آن بر تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: امروز صنعت لوازم خانگی با سه دغدغه اصلی روبهروست؛ تأمین پایدار مواد اولیه، کنترل قاچاق و واردات غیررسمی و حفظ قدرت خرید مصرفکننده داخلی. این عوامل موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان با افزایش هزینههای تولید و کاهش ظرفیت بازار مواجه شوند.
نعیم آبادی با تاکید برنامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید افزود: در شرایطی که فشارهای ارزی و تحریمی، تأمین قطعات و مواد اولیه را دشوار کرده است؛ تولیدکنندگان داخلی با تمام توان سعی میکنند چرخه تولید متوقف نشود اما ادامه این مسیر نیازمند حمایت عملی دولت در تأمین مواد اولیه و تسهیل واردات اقلام ضروری تولید است.
مدیرعامل شرکت شهاب همچنین به دغدغه قاچاق و رقابت نابرابر با محصولات خارجی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از بازار لوازم خانگی ایران همچنان در اختیار کالاهای خارجی قاچاق است. محصولاتی که بدون پرداخت مالیات و حقوق گمرکی وارد کشور میشوند و تولیدکنندگان داخلی را در موضع ضعف قرار میدهند. برخورد جدی با این معضل، شرط بقای برندهای ایرانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش قدرت خرید مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: در حالی که هزینههای تولید روزبهروز افزایش مییابد، مصرفکننده ایرانی توان کافی برای خرید ندارد. توازن میان هزینه تولیدکننده و قدرت خرید مشتری، تنها با سیاستگذاری هوشمند و حمایتهای هدفمند امکانپذیر است.
نعیم آبادی در پایان تأکید کرد: صنعت لوازم خانگی ایران ظرفیت تبدیل شدن به یک صادرکننده منطقهای را دارد اما تحقق این هدف مشروط به رفع دغدغههای موجود و همراهی دولت با بخش خصوصی است.
