۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

قلندری: هماهنگی‌های دقیق برای همایش سرمایه‌گذاری اردبیل انجام می‌شود

اردبیل-فرماندار اردبیل از هماهنگی دقیق امنیتی و ترافیکی برای برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و بر اهمیت انتخاب محل‌های مناسب و بررسی زیرساخت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر سه‌شنبه در نشست برنامه‌ریزی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش اظهار کرد: موضوعات امنیتی، محل برگزاری، تردد و گردش شهری در این رویداد باید به صورت کامل مشخص و مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن حفظ نظم و امنیت، مشکلات ترافیکی شهر هم در این رویداد لحاظ شود.

وی افزود: با توجه به همزمانی ساعات پرترافیک شهری با تعطیلی مدارس و ادارات، برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه ضروری است. همچنین پراکندگی محل‌های برگزاری همایش‌ها باید به گونه‌ای باشد که از ایجاد تراکم ترافیکی جلوگیری شود.

فرماندار اردبیل در ادامه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: مرکز استان و شهرستان‌ها باید براساس سازگاری اقلیمی و منابع موجود، به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری انتخاب شوند. همچنین تاکید می‌شود که سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی فعلی اردبیل محدودیت دارد.

قلندری خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین آب و زمین، شهرستان اردبیل باید پیش از پیشنهاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، این موارد را به دقت بررسی و لحاظ کند.

