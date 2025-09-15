به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌قدم در نشست ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی که صبح دوشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان به‌جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی و نیز ادارات شهرستان اسفراین از ساعت ۱۱ امروز تعطیل اعلام شدند.

وی افزود: از عموم مردم استان به‌ویژه بیماران و افراد دارای شرایط خاص خواسته می‌شود در حد امکان از منزل خارج نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان شمالی همچنین گفت: با توجه به کاهش دید افقی ناشی از گرد و خاک، مسافران و رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، موارد ایمنی را در ترددهای جاده‌ای مورد توجه قرار دهند.

علوی‌قدم خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات ستاد، سنگ‌شکن‌ها تعطیل و فعالیت ورزشکاران در فضای باز نیز ممنوع اعلام شد.