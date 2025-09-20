۱۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در پارس آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لطفی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پارس آباد که با عنوان هفته دفاع مقدس در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امروزه آسایش و امنیت موجود در جامعه را مدیون رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس هستیم.

وی گفت: تمام ادارات باید در این هفته حضوری مؤثر داشته و با تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گامی مهم در این راستا بردارند.

فرماندار شهرستان پارس آباد تکریم ارباب رجوع را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی دانست و عنوان کرد: گره‌گشایی از کار مردم بهترین نوع تکریم ارباب رجوع است و اخلاق نیکو با ارباب رجوع روند خدمت رسانی را تسهیل می‌کند.

سرهنگ پاسدار علی پناهی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس‌آباد در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس، اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس ۱۳۰ عنوان برنامه در شهرستان پارس آباد برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: فضا سازی محیطی شهر و بخش‌ها، گلباران و عطر افشان مزار شهدا و برپایی میز خدمت در مناطق محروم نمونه‌هایی از برنامه هفته دفاع مقدس در شهرستان پارس آباد است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس‌آباد خاطرنشان کرد: دفاع مقدس، تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی است که باید آن را آموخت و به نسل‌های آینده منتقل کرد؛ روحیه ایثار، فداکاری، مقاومت و خودباوری، ارزش‌هایی هستند که در دوران دفاع مقدس شکوفا شدند و امروز نیز باید چراغ راه ما باشند.