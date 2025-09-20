۱۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در پارس آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پارس آباد که با عنوان هفته دفاع مقدس در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امروزه آسایش و امنیت موجود در جامعه را مدیون رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس هستیم.
وی گفت: تمام ادارات باید در این هفته حضوری مؤثر داشته و با تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گامی مهم در این راستا بردارند.
فرماندار شهرستان پارس آباد تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی دانست و عنوان کرد: گرهگشایی از کار مردم بهترین نوع تکریم ارباب رجوع است و اخلاق نیکو با ارباب رجوع روند خدمت رسانی را تسهیل میکند.
سرهنگ پاسدار علی پناهی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارسآباد در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس، اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس ۱۳۰ عنوان برنامه در شهرستان پارس آباد برگزار میشود.
وی عنوان کرد: فضا سازی محیطی شهر و بخشها، گلباران و عطر افشان مزار شهدا و برپایی میز خدمت در مناطق محروم نمونههایی از برنامه هفته دفاع مقدس در شهرستان پارس آباد است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارسآباد خاطرنشان کرد: دفاع مقدس، تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی است که باید آن را آموخت و به نسلهای آینده منتقل کرد؛ روحیه ایثار، فداکاری، مقاومت و خودباوری، ارزشهایی هستند که در دوران دفاع مقدس شکوفا شدند و امروز نیز باید چراغ راه ما باشند.
