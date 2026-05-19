ثبات نسبی قیمت طلا در سایه توقف حمله آمریکا به ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشت. سرمایه‌گذاران پس از نوسانات اخیر بازار، در وضعیت انتظار قرار گرفته و هم‌زمان بر تحولات مربوط به درگیری در خاورمیانه تمرکز کرده‌اند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده حمله برنامه‌ریزی‌شده به ایران را متوقف کرده است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۹ درصد کاهش به ۴۵۳۹ دلار و ۶۳ سنت رسید. طلا در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود از ۳۰ مارس سقوط کرده بود. همچنین قیمت قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با کاهش ۰.۲۶ درصدی به ۴۵۴۶ دلار و ۲۰ سنت رسید.

به گفته تحلیلگران، شوک ناشی از تحولات روز جمعه به‌تدریج در حال فروکش کردن است و بازارها تلاش می‌کنند با توجه به ریسک رویدادهای مهم میانه هفته، مسیر بعدی خود را مشخص کنند.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست ماه آوریل فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند؛ سندی که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای از مسیر آینده سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا ارائه کند.

قیمت طلا روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر رسید. این افت در پی نگرانی‌های فزاینده نسبت به تورم رخ داد که موجب فشار و رکود در بازار اوراق قرضه جهانی شد.

ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی‌شده به ایران را به‌منظور فراهم شدن فضای لازم برای مذاکرات و دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ، متوقف کرده است.

در بازار انرژی نیز قیمت نفت بیش از ۲ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که تا حدی از نگرانی‌های تورمی کاست. طلا معمولاً به‌عنوان پناهگاهی امن در برابر تورم تلقی می‌شود، هرچند نرخ‌های بهره بالاتر به دلیل بدون بازده بودن این فلز گران‌بها، بر آن فشار وارد می‌کند.

یک مقام کاخ سفید نیز روز دوشنبه اعلام کرد کوین وارش روز جمعه با سوگند از سوی ترامپ، رسماً ریاست فدرال رزرو را بر عهده خواهد گرفت. این انتصاب، این سرمایه‌گذار برجسته را در رأس بانک مرکزی آمریکا قرار می‌دهد؛ نهادی که با تورم فزاینده روبه‌رو است و همین موضوع می‌تواند اجرای برنامه کاهش نرخ بهره مورد نظر ترامپ را با چالش مواجه کند.