مصوبه اصلاحی واردات خودرو ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه موضوع واردات خودرو با شماره ۱۴۰۴/۷۸۹۸۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
اصلاح تصویبنامه موضوع واردات خودرو از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.
