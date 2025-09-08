  1. اقتصاد
مصوبه اصلاحی واردات خودرو ابلاغ شد

اصلاح تصویب‌نامه موضوع واردات خودرو از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع واردات خودرو با شماره ۱۴۰۴/۷۸۹۸۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

