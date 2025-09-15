ادامه ماندگاری هوای خنک تا پایان هفته در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی چند روز گذشته شاهد کاهش دما در سطح استان بودیم.
وی تصریح کرد: انتظار میرود روند کاهش دما و ماندگاری هوای خنک را تا روزهای پایانی هفته در استان داشته باشیم.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته در خنکترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای آلونی، لردگان و امامقیس ۱۱ درجه سانتیگراد، اردل ۱۴ درجه سانتیگراد، بروجن ۹ درجه سانتیگراد، بن ۸ درجه سانتیگراد، سامان ۱۲ درجه سانتیگراد، شلمزار ۶ درجه سانتیگراد، شهرکرد ۴ درجه سانتیگراد، فارسان، فرخشهر و کوهرنگ ۷ درجه سانتیگراد و مالخلیفه ۱۶ درجه سانتیگراد، میباشد.
نوروزی بیان داشت: طی ساعات گذشته شهرکرد با کمینه دمای ۴ درجه سانتیگراد، بهعنوان خنکترین نقطه استان و مرکز استان در کشور به ثبت رسید.
وی افزود: برای امروز و فردا در بیشتر ساعات جوی پایداری پیشبینی میشود و در بعدازظهرها گاهی مواقع شاهد افزایش ابر و وزش باد هستیم که احتمال خیزش گرد و خاک را بهصورت موقت و لحظهای به دنبال دارد.
با توجه به اینکه در روزهای پایانی هفته عبور موجی از فراز منطقه پیشبینی میشود، که تغییراتی را در دمای هوا ایجاد میکند و در دماهای کمینه بهصورت نسبی روند افزایشی خواهیم داشت.
