به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه بررسی نقشه راه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با اشاره به اهمیت دستیابی به اهداف برنامه سند چشمانداز ۲۰ ساله در زمینه فناوریهای نوین اظهار کرد: برنامه دولت این است که در یکسال آینده عقبماندگی سالهای گذشته در زمینه علم و فناوری جبران شده و در طول سه سال بعد این یک سال به افقهای سند چشمانداز توسعه در این زمینه دست یابیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: نباید ما برای دستیابی به این هدف، درگیر سندنویسی شویم؛ چون همواره این آسیب وجود داشته که انشاءنویسی خوبی داریم ولی خوب عمل نمیکنیم.
تربیت نیروی انسانی در زمینه فناوریهای نوین اهمیت دارد
وی همچنین خاطر نشان کرد: برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی در زمینه فناوریهای نوین اهمیت داشته و این مساله باید در اولویت قرار گیرد.
عارف با تاکید بر اینکه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا تلاش میکند تا به نهادهایی که در زمینه فناوری نوین فعالیت میکنند کمک کرده و خلاءهای موجود را رفع کند، گفت: دنبال این هستیم که در چند ماه آینده خروجی قابل ارزیابی داشته باشیم بنابراین لازم است نقشه راه فعالیت ستاد توسعه علوم و فناوری افتا پس از اعمال اصلاحات در دبیرخانه این ستاد تصویب شود تا اقدامات اجرایی سریعتر آغاز شود.
در این جلسه نقشه راه فعالیت ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) از سوی اعضا بررسی و پیشنهادهایی در مورد اصلاح آن ارائه شد.
نظر شما