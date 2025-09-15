سهم ایران از بازار ۷۰ میلیارد دلاری پاکستان تنها ۳ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) در بیستودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان اظهار کرد: جلسه مشترک اقتصادی ایران و پاکستان با حضور «جام کمال خان» وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران، سفرای دو کشور و فعالان اقتصادی برای تقویت مشترک برگزار شد که اهمیت ارتباطی دو کشور و جایگاه ویژه این نشست را نشان میدهد.
وی افزود: امروز فرصتی فراهم آمده تا درباره روابط اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان گفتگو کنیم؛ روابطی که با توجه به ظرفیتهای بزرگ دو کشور میتواند به موفقیت و الگویی برای همکاریهای منطقهای منجر شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران، با توجه دیدگاه مقام معظم رهبری و ریاست جمهور و تمامی مسئولان نظام، ایجاد روابط اقتصادی دوستانه با کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای همسایه، با حفظ تمامیت ارزشها و متداول، همواره مورد توجه بوده است. کشور پاکستان با جمعیتی بیشاز ۲۴۰ میلیون نفر و اقتصادی درحال رشد، یکی از بازارهای راهبردی منطقه محسوب میشود، در حالی که حجم واردات سالانه این کشور حدود ۷۰ میلیارد دلار است، اما سهم ایران از این بازار تنها حدود سه میلیارد دلار است؛ این شکاف به روشنی نشاندهنده ظرفیتهای بزرگ برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی میان دو کشور است.
وی گفت: اتاق ایران در سال پیش رو برنامههای هدفمندی را در دستور کار قرار داده که شامل اعزام هیئتهای تجاری، برگزاری نمایشگاههای مشترک، پیگیری توافقات ساختاری همچو ارتقای موافقتنامههای تجارت ترجیحی و حرکت به سمت تجارت آزاد است. این مسیر میتواند موانع تعرفهای را کاهش داده، رقابتپذیری کالاهای ایرانی را تقویت و ثبات در روابط اقتصادی ایجاد کند.
صمدزاده افزود: تلاشهای مشترک دیپلماسی و کارشناسی نتایج ملموسی به همراه داشته است؛ از جمله اصلاح قیمت پایه برخی کالاها از جمله صنایع ساختمان، کاهش تعرفههای گمرکی برای اقلام کلیدی، به ویژه پودر شیر خشک، ورق فولادی و پودر شوینده و پیگیری چهارچوب مذاکرات تجارت آزاد از سوی کشور پاکستان که همگی نشانه روشنی از تلاشهای دیپلماسی اقتصادی دو کشور است.
حسنزاده تأکید کرد: اکنون ضروری است این روند با عزم و اراده جدی ادامه یابد و ایجاد کانالهای آموزشی مطمئن، فعالسازی ظرفیتهای مرزی به ویژه در سیستان و بلوچستان، و توسعه سرمایهگذاریهای مشترک در حوزههای گردشگری، تولید و تجارت از جمله اقداماتی است که میتواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را به جایگاه واقعی نزدیک کند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای بزرگی در حوزه خدمات مهندسی، احداث پالایشگاهها و پتروشیمیها، تأمین نیازهای پاکستان در حوزه صنایع غذایی، دارویی و لوازم پزشکی، و توسعه و همکاریهای دانشبنیان دارد. همچنین، ایجاد شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد با سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور میتواند فعالیتهای بزرگی را به دنبال داشته باشد.
رئیس اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: اتاق ایران آماده است تا به عنوان نماینده بخش خصوصی و با پشتیبانی دستگاههای اجرایی کشور، زمینهساز تحقق اهداف مشترک برای دو کشور باشد. باور داریم که با همفکری و همکاری نزدیک میتوانیم ظرفیتهای بالقوه روابط ایران و پاکستان را به سطح بالاتری برسانیم و آینده روشنتری برای اقتصاد دو کشور و منطقه ایجاد کنیم.
