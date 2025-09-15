  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

برج الغفری بلندترین برج مسکونی غزه با خاک یکسان شد+فیلم

برج الغفری بلندترین برج مسکونی غزه با خاک یکسان شد+فیلم

منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به برج مسکونی الغفری در شهر غزه و تخریب کامل آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه نیز تعدادی از منازل و برج‌های مسکونی در شهر غزه را به بهانه اینکه مورد استفاده گروه‌های مقاومت است، تخریب کرد. یکی از این برج‌ها، برج الغفری در منطقه بندر شهر غزه بود که بلندترین برج این منطقه به شمار می‌رود.

جنگنده های رژیم صهیونیستی لحظاتی قبل برج مسکونی الغفری در شهر غزه را بمباران و با خاک یکسان کردند.

بر اثر این حمله هوایی این برج به طور کامل ویران شد.

همچنین منابع خبری اعلام کردند که رژیم صهیونیستی یک خودرو را در خیابان الجلاء در شهر غزه هدف قرار داد که بر اثر آن شماری زخمی شدند.

در حمله به ساختمانی در شهر خان یونس در جنوب غزه نیز یک نفر به شهادت رسید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شمال النصیرات در مرکز غزه را گلوله باران کرد.

کد خبر 6590420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها