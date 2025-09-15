برج الغفری بلندترین برج مسکونی غزه با خاک یکسان شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه نیز تعدادی از منازل و برج‌های مسکونی در شهر غزه را به بهانه اینکه مورد استفاده گروه‌های مقاومت است، تخریب کرد. یکی از این برج‌ها، برج الغفری در منطقه بندر شهر غزه بود که بلندترین برج این منطقه به شمار می‌رود.

جنگنده های رژیم صهیونیستی لحظاتی قبل برج مسکونی الغفری در شهر غزه را بمباران و با خاک یکسان کردند.

بر اثر این حمله هوایی این برج به طور کامل ویران شد.

همچنین منابع خبری اعلام کردند که رژیم صهیونیستی یک خودرو را در خیابان الجلاء در شهر غزه هدف قرار داد که بر اثر آن شماری زخمی شدند.

در حمله به ساختمانی در شهر خان یونس در جنوب غزه نیز یک نفر به شهادت رسید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شمال النصیرات در مرکز غزه را گلوله باران کرد.