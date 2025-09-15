به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد حقوق بشر، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی که به همراه هیئت ایرانی برای شرکت در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده است، در نشست «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» تاکید کرد: اقدام‌های رژیم صهیونیستی نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است.

وی افزود: جامعه جهانی برای توقف جنایت‌های این رژیم باید اقدام‌های فوری انجام دهد، در غیر این صورت جهان جایی امن برای رعایت حقوق بشر نخواهد بود.

متن کامل سخنرانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در در نشست «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» به شرح زیر است:

از نمایندگی دائم ایران، سفیر و از همکاران شأن در نمایندگی دائم ایران که برای برگزاری این جلسه برنامه‌ریزی کردند، تشکر می‌کنم.

سخنرانان قبل از من آنچه را باید در موضوع پنل گفته می‌شد، گفتند.

ما امروز در جمع خودمان تعدادی از خانواده‌های بازماندگان و آسیب‌دیدگان حمله رژیم صهیونیستی را داریم؛ این افراد نماینده یک جمعیت ۶-۷ هزار نفری و یا قطعاً نماینده تمام ۹۰ میلیون ملت ایران هستند که طی ۱۲ روز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، شاهد یکی از بی‌رحمانه‌ترین چهره‌های تجاوزگر دوران معاصر بودند.

به‌عنوان یکی از شاهدان عینی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی اینجا هستم؛ به‌عنوان کسی که در تمام ۱۲ روز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به حسب وظیفه و زیر بمباران و صدای جنگنده‌ها، پهپادها و موشک‌ها و البته پدافند قدرتمند ایران، در محل کارم حاضر می‌شدم و شب‌ها با همین صداها در کنار خانواده‌ام، شاهد بخش بسیار کوچکی از چهره رژیم صهیونیستی بودم، مایلم نکاتی را به شما می‌گویم.

همانطور که قبلاً گفته شده و اینجا هم سخنرانان به آن اشاره کردند، تردیدی در این نیست که آنچه رژیم صهیونیستی در طی ۱۲ روز تجاوز نظامی علیه ایران انجام داد، برخلاف بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل بود و آسیب بسیار جدی بر اعتبار حقوق بین‌الملل زد.

حمله ۱۲ روزه به ایران در شرایطی انجام شد که این رژیم بیش از ۸۰ سال است که در منطقه ما اشغالگری می‌کند و توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای به منطقه خاورمیانه تحمیل شده است.

نه تنها اشغالگری این رژیم پایان نیافته، بلکه حداقل نیمی از کشورهای منطقه تاکنون قربانی اشغالگری‌ها و یا تجاوزها و خرابکاری‌های این رژیم بوده‌اند.

امروز هیچ کدام از کشورهای منطقه نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که از اقدام‌های تجاوزکارانه و غیرانسانی این رژیم مصون هستند؛ حال سوال این است کدام قانون و قاعده و قرارداد امنیتی و نظامی می‌تواند مانع این رژیم شود؟

کدام حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باید نقض شود تا ما به‌عنوان جامعه بین‌المللی به خود بیاییم و متوجه خطر بسیار بسیار نزدیک این رژیم علیه تمام کشورهای منطقه و حتی جهان شویم و اقدامی کنیم.

آنچه رژیم اسرائیل در منطقه ما دنبال می‌کند، هرگز منجر به صلح و ثبات نخواهد شد و هر روز جان انسان‌های بیشتری را می‌گیرد و ویرانی‌های بیشتری به بار می‌آورد.

حق حیات و جان انسان‌ها شامل زنان و کودکان نخستین و مهم‌ترین حق حقوق بشری است که با اقدام‌ها و سیاست‌های اسرائیل در منطقه نقض می‌شود و البته که هیچ اهمیتی برای حاکمان این رژیم اشغالگر ندارد.

سکوت ما، ابهام‌گویی‌های ما و بی‌عملی ما در کنار حمایت‌هایی که از این رژیم می‌شود، باعث شده است که هر روز شاهد جنایت‌های جدیدی باشیم.

این روند باید متوقف شود؛ باید در این جهان جایی باشد که این رژیم را متوقف کند؛ اگر نیست پس جهان اصلاً جای امنی برای رعایت حقوق بشر و ادعای حقوق بشر نیست.

کشورهایی هستند که حتماً می‌توانند مانع ادامه جنایت‌های این رژیم شوند ولی به هر دلیلی، این کار را نمی‌کنند و در آنچه در منطقه ما انجام می‌شودریال خواسته و ناخواسته شریک و همدست می‌شوند.

تاکنون، بی‌عملی امروز ما به بهای جان‌های بسیاری تمام شده است؛ اجازه ندهیم بیشتر از این انسان‌های دیگری از حق حیات و زندگی شرافتمندانه محروم شوند.