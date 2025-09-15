  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

دادستان اصفهان: آزادراه شرق اصفهان پاتوق شوتی‌ها شده است

اصفهان -دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با انتقاد از نبود کنترل بر تردد شوتی‌ها در آزادراه شرق اصفهان گفت: این بی‌توجهی کنارگذر شرق را به یکی از کانون‌های اصلی قاچاق کالا تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان ظهر دوشنبه در سومین نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سال جاری اظهار کرد: ورودکالاهای قاچاق برای تولیدات داخلی آسیب زا و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور خواهد زد و قطعاً مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم و ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: قاچاق کالا و ارز نقطه مقابل تولیدات داخلی بوده و آسیب جدی به اقتصاد ملی و به ویژه کنندگان داخلی وارد می‌کند.

وی افزود: برای برخورد با قاچاق کالا و ارز دو مرجع شامل دادگستری و تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را دارند و این دو نهاد با همکاری یکدیگر نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات اقتصادی و ارتقا نظم تجاری ایفا می‌کنند.

موسویان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی و تعزیرات با استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و نظارت مستمر بر اجرای قانون ضمن حمایت از تولید و تجارت سالم با هرگونه قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای برخورد قاطع خواهند داشت.

وی افزود: قسمتی از قاچاق کالا در استان توسط خودروهای شوتی انجام می‌شود، بدین منظور باید به طور مستمر مبادی ورودی شهر توسط نیروهای انتظامی و پلیس اقتصادی کنترل و مورد رصد قرارگیرد.

وی در ادامه با انتقاد از عدم طراحی هندسی مناسب در آزاد راه شرق اصفهان بیان کرد: هیچ گونه نظارت و کنترلی در خصوص تردد خودروهای شوتی در مسیر این آزاد راه وجود ندارد و این عامل باعث شده که این محور از محورهای اصلی تردد خودروهای شوتی باشد، باید با فوریت این مسیر، توسط دستگاه‌های متولی و اجرایی اصلاح هندسی انجام شود.

داستان عمومی و انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها از تولید ملی حفاظت می‌کند بلکه به ایجاد شبکه رقابتی سالم برای تولیدکنندگان داخلی بوده و از آسیب به اقتصاد پیشگیری می‌کند و می‌بایست اقدامات قضائی، انتظامی و همچنین هماهنگی دستگاه‌های متولی در این زمینه با جدیت ادامه پیدا کند.

