به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان ظهر دوشنبه در سومین نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سال جاری اظهار کرد: ورودکالاهای قاچاق برای تولیدات داخلی آسیب زا و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور خواهد زد و قطعاً مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم و ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: قاچاق کالا و ارز نقطه مقابل تولیدات داخلی بوده و آسیب جدی به اقتصاد ملی و به ویژه کنندگان داخلی وارد می‌کند.

وی افزود: برای برخورد با قاچاق کالا و ارز دو مرجع شامل دادگستری و تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را دارند و این دو نهاد با همکاری یکدیگر نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات اقتصادی و ارتقا نظم تجاری ایفا می‌کنند.

موسویان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی و تعزیرات با استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و نظارت مستمر بر اجرای قانون ضمن حمایت از تولید و تجارت سالم با هرگونه قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای برخورد قاطع خواهند داشت.

وی افزود: قسمتی از قاچاق کالا در استان توسط خودروهای شوتی انجام می‌شود، بدین منظور باید به طور مستمر مبادی ورودی شهر توسط نیروهای انتظامی و پلیس اقتصادی کنترل و مورد رصد قرارگیرد.

وی در ادامه با انتقاد از عدم طراحی هندسی مناسب در آزاد راه شرق اصفهان بیان کرد: هیچ گونه نظارت و کنترلی در خصوص تردد خودروهای شوتی در مسیر این آزاد راه وجود ندارد و این عامل باعث شده که این محور از محورهای اصلی تردد خودروهای شوتی باشد، باید با فوریت این مسیر، توسط دستگاه‌های متولی و اجرایی اصلاح هندسی انجام شود.

داستان عمومی و انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها از تولید ملی حفاظت می‌کند بلکه به ایجاد شبکه رقابتی سالم برای تولیدکنندگان داخلی بوده و از آسیب به اقتصاد پیشگیری می‌کند و می‌بایست اقدامات قضائی، انتظامی و همچنین هماهنگی دستگاه‌های متولی در این زمینه با جدیت ادامه پیدا کند.