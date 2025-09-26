رضا مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شهید عجمیان ۲۹ هزار و ۹۰ متر مربع ایزوگام، ۴۴ هزار و ۱۰۰ متر مربع آسفالت، ۲۶ هزار و ۴۷۵ کیلوگرم رنگ، یک هزار و ۴۰۰ جفت کفی و رویه نیمکت، یک هزار و ۳۵ متر مربع کاشی و سرامیک، ۲۱۲ چشمه سرویس بهداشتی و ۴ هزار روشنایی در مدارس استان مرکزی نصب و بهسازی شد.
وی افزود: این طرح علاوه بر ارتقای زیرساختهای آموزشی، به الگویی موفق از همدلی و تحقق عدالت آموزشی در استان مرکزی تبدیل شد.
مظهری با بیان اینکه طرح شهید عجمیان با مشارکت ۹۵ گروه جهادی و دانشآموزی در مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: اجرای طرح شهید عجمیان، علاوه بر بهسازی فضاهای آموزشی، تأثیر مستقیمی بر ارتقای نشاط و انگیزه دانشآموزان در محیط مدرسه داشته است.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی ادامه داد: مشارکت فعال گروههای جهادی و دانشآموزی، نقش مهمی در تقویت حس مسئولیت اجتماعی و همدلی در جامعه آموزشی استان مرکزی ایفا کرده است.
وی تاکید کرد: این طرح نشان داد که همکاری بین نهادهای دولتی، گروههای جهادی و جامعه محلی میتواند سرعت بهسازی و ارتقای مدارس را افزایش دهد و تجربه موفق آن میتواند الگویی برای اجرای طرحهای مشابه در سایر نقاط کشور باشد.
