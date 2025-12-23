۴۳۰۰ تن بذر گندم استاندارد در مازندران تولید شد

هادی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید بذور گندم با برنامهریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی انجام شده است، اظهار کرد: در سال زراعی جاری و با همکاری کمیته فنی بذر استان و شرکتهای تولیدکننده، بذور گواهیشده از ارقام مختلف از جمله احسان، تکتاز، آرزا، کلاته و فلاح تولید و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
وی افزود: این میزان تولید، گام مهمی در مسیر خودکفایی استان در تأمین نهادههای اساسی بخش کشاورزی به شمار میرود و توانسته بخش عمدهای از اهداف پیشبینیشده را محقق کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامههای پیشرو تصریح کرد: برای سال زراعی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، تولید بیش از پنج هزار تن بذر گندم گواهیشده در دستور کار قرار گرفته و هدفگذاری انجامشده، تحقق صددرصدی برنامه تولید بذر در استان است.
باقری با تأکید بر نقش بذور استاندارد در افزایش بهرهوری کشاورزی گفت: استفاده از بذور گواهیشده به همراه رعایت اصول صحیح مدیریت زراعی، تأثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول گندم دارد.
وی در پایان از کشاورزان گندمکار مازندران خواست در کشتهای آتی، از بذور گواهیشده تولید داخل استفاده کنند تا زمینه تولید پایدار و ارتقای امنیت غذایی استان بیش از پیش فراهم شود.
