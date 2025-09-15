لزوم صیانت از منابع آب در شهرستان دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر منابع آب شهرستان دشتستان با بیان اینکه دشتستان از منظر مدیریت منابع آب یکی از مهمترین و حساسترین شهرستانهای استان است، گفت: صیانت از منابع آب در این شهرستان بزرگ نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر افزود: در شهرستانی که بیشترین جمعیت استان را دارد و هم در بخش آب سطحی و هم زیرزمینی بهرهبرداران زیادی فعال هستند، تعامل گسترده با مردم یک ضرورت است.
محمدی خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر با فرمانداری به عنوان مدیریت ارشد شهرستان یکی از راهبردهای مهم در مدیریت منابع آب شهرستان دشتستان است.
وی افزود: همچنین مردمداری و تکریم ارباب رجوع در ارتباط با بهرهبرداران، یک اصل اساسی است و در انتخاب مدیر جدید تلاش شد فردی توانمند و بومی که به شرایط شهرستان اشراف کامل دارد، برگزیده شود.
در این مراسم، از زحمات نعمتالله نجاتی مدیر سابق منابع آب شهرستان دشتستان تقدیر و امیر مینایی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.
