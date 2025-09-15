جلوگیری از تخلفات آبی و برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر منابع آب شهرستان دشتستان با تأکید بر حمایت کامل از حوزه آب شهرستان گفت: مدیریت منابع آبی به دلیل اهمیت راهبردی برای کشاورزی و تأمین آب شرب، نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه است و حفاظت از این سرمایه حیاتی یک مسئولیت مشترک میان نهادهای اجرایی و مردم است.

فرماندار دشتستان افزود: تلاش برای جلوگیری از بروز تخلفات آبی و برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرمجاز، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه کاری ما است و ضامن پایداری منابع آبی خواهد بود.

دشتی در ادامه به اهمیت ارتباط نزدیک با مردم، بهره‌برداران و کشاورزان اشاره کرد و گفت: گفت‌وگوی مستقیم و شنیدن دغدغه‌های مردم، راهی برای ایجاد اعتماد و مشارکت بیشتر در صیانت از منابع آبی است.

وی خاطرنشان کرد: با تعامل دو سویه میان مدیریت منابع آب و سایر بخش‌ها، می‌توانیم شرایط منابع آبی شهرستان را به‌طور محسوسی بهبود بخشیم و بهره‌برداری مسئولانه را نهادینه کنیم.

در پایان این مراسم، از زحمات نعمت‌الله نجاتی مدیر سابق منابع آب شهرستان دشتستان تقدیر و امیر مینایی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.