معاون استاندار گلستان: پلیس آگاهی خط مقدم امنیت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی با حضور در پلیس آگاهی استان، از ساختمان در حال احداث این مجموعه بازدید کرد و با فرمانده پلیس آگاهی استان دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان پلیس آگاهی، نقش این مجموعه را در تأمین امنیت اجتماعی و مقابله با تهدیدات جامعه بسیار حائز اهمیت دانست.

وی به ارتباط مستمر پلیس آگاهی با بزه‌کاران و آسیب‌دیدگان اشاره کرد و این فعالیت‌ها را مصداق بارز ایثارگری و از خودگذشتگی برشمرد.



حمیدی همچنین با اشاره به کشفیات صددرصدی پرونده‌های اخیر پلیس آگاهی، موفقیت‌های حاصل شده را نشان‌دهنده عزم راسخ، تخصص بالا و انسجام عملیاتی این مجموعه دانست.

وی گفت: پلیس آگاهی در خط مقدم مقابله با افراد شروری است که آسایش جامعه را تهدید می‌کنند. این مأموریت خطیر، نیازمند تعهد، شجاعت و روحیه جهادی است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه ساختمانی پلیس آگاهی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء توان عملیاتی و رفاه نیروهای خدوم این مجموعه تأکید کرد.