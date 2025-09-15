به گزارش خبرگزاری مهر، مراسمی برای استقبال از شرکت‌کنندگان در «مجمع همکاری رسانه‌ای ۲۰۲۵» با موضوع کمربند و جاده در کونمینگ (Kunming) واقع در استان «یون‌نان» (Yunnan) در کشور چین امروز دوشنبه برگزار شد.

این مجمع که به میزبانی People’s Daily و با مشارکت دولت استان «یون‌نان» برگزار شد، بر موضوع «مسئولیت مشترک رسانه‌ها برای تبادلات و یادگیری متقابل میان تمدن‌ها» تمرکز داشت.

«وانگ یوبو» (Wang Yubo) معاون دبیر کمیته حزب کمونیست چین و استاندار استان «یون‌نان، در این مجمع سخنرانی کرده و بر اذعان رئیس جمهور شی جین پینگ به نقش حیاتی رسانه‌ها در پیشبرد طرح کمربند و جاده (BRI) تأکید کرد.

وی در این باره گفت: رسانه‌ها نقشی غیرقابل جایگزین در انتشار اطلاعات، افزایش اعتماد متقابل، ایجاد اجماع و سایر جنبه‌ها ایفا می‌کنند.

چن جیان‌ون، سردبیر روزنامه People’s Daily، نیز در این مراسم سخنرانی کرد. وی گفت که این مجمع بستری را برای سازمان‌های رسانه‌ای بین‌المللی فراهم می‌کند تا با یکدیگر همکاری کنند، موضوعات مرتبط با جاده ابریشم را به اشتراک بگذارند، مزایای مشترک را ترویج کرده و ارتباطات فرهنگی در امتداد کمربند و جاده را تقویت کنند.

سردبیر روزنامه People’s Daily همچنین «یون‌نان» را به عنوان دروازه چین به جنوب و جنوب شرقی آسیا معرفی کرد و این استان را به عنوان قطب تنوع فرهنگی و گشایش اقتصادی توصیف کرد.

وی با مقایسه جاده Tea Horse با قدمت هزار ساله و طرح کمربند و جاده مدرن، این منطقه را به عنوان نقطه تلاقی تاریخ و توسعه معاصر به تصویر کشید.

این مجمع به عنوان یک چارچوب متعالی، سیاست‌گذاران، متخصصان رسانه، کارآفرینان و محققان را گرد هم می‌آورد تا در مورد موضوعاتی مانند نقش رسانه‌ها در یک محیط بین‌المللی به سرعت در حال تغییر، فرصت‌ها و چالش‌ها در عصر هوش مصنوعی و همکاری منطقه‌ای بحث کنند.

این مجمع که با طرح کمربند و جاده همسو است، درک بین فرهنگی را ارتقا می‌دهد، همکاری رسانه‌های بین‌المللی را تقویت کرده و سهم طرح کمربند و جاده (BRI) را در توسعه جهانی برجسته می‌سازد. شرکت‌کنندگان بهترین شیوه‌ها و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و این رویداد را به کانونی کلیدی برای تقویت گفتگو و نمایش تأثیر مثبت کمربند و جاده تبدیل می‌کنند.