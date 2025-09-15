به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشستی با حضور عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، رئیس دانشگاه هرمزگان و جمعی از مسئولان شرکتها و بنگاههای اقتصادی استان با اشاره به ظرفیتهای علمی و صنعتی موجود در هرمزگان، بر لزوم بهرهگیری هرچه بیشتر از قانون جهش تولید دانشبنیان تأکید کرد.
وی گفت: طبق مفاد این قانون، بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳، امکان آن فراهم شده که صنایع دولتی و خصوصی، مسائل تحقیق و توسعه (R\&D) خود را از طریق قرارداد با دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان پیگیری و حلوفصل کنند.
صالحی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه علمی و صنعتی در استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: با وجود توانمندیهای چشمگیر دانشگاه هرمزگان و پارک علم و فناوری استان، و همچنین حضور صنایع بزرگ، بهنظر میرسد از ظرفیتهای این قانون بهطور کامل استفاده نشده است. از همین رو، این نشست فرصتی بود برای تبیین مبانی قانونی و ترویج همکاری میان دانشگاه و صنعت.
وی ابراز امیدواری کرد که آثار مثبت این تعاملات و سیاستگذاریها تا پایان سال ملموس شود و همکاریهای مشترک میان صنعت و دانشگاه در استان بیش از پیش گسترش یابد.
