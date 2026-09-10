به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی در پیامی نوشت: جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده برای انتقال وزنهٔ قدرت و جغرافیای اقتصادی به شرق بود. تظاهر به فتح نشان شکست و قبول چند قطبی شدن قدرت و امنیت بین‌الملل است.