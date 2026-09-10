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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

سرلشکر صفوی:

جنگ‌طلبی آمریکا بهترین شتاب دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود

جنگ‌طلبی آمریکا بهترین شتاب دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده برای انتقال وزنهٔ قدرت و جغرافیای اقتصادی به شرق بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی در پیامی نوشت: جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده برای انتقال وزنهٔ قدرت و جغرافیای اقتصادی به شرق بود. تظاهر به فتح نشان شکست و قبول چند قطبی شدن قدرت و امنیت بین‌الملل است.

جنگ‌طلبی آمریکا بهترین شتاب دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود

کد مطلب 6942993
نفیسه عبدالهی

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