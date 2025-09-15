به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر دوشنبه در آئین بزرگداشت استاد شهریار که با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مراغه برگزار شد، با اشاره به اینکه تقدیر از مشاهیر در زمانی که زنده هستند باید در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گیرد، اظهار داشت: برپایی این آئین از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی، ادای دین به یکی از بزرگترین شخصیت‌های ادبی و فرهنگی ایران معاصر است. یاد و نام استاد شهریار همواره در قلوب مردم حک شده و هرگز خاموش نخواهد شد.

بابایی شهریار را انسانی کامل از نظر شعر و عرفان دانست و افزود: اشعار عاشقانه شهریار، دل هر گوینده و شنونده‌ای را می‌رباید و غفلت از او ما را از لذت‌های معنوی محروم می‌کند.

وی به نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی اشاره کرد و گفت: حمایت اداره کل کتابخانه‌های عمومی از شعر و ادب با راه اندازی محافل ادبی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ماست. این نهاد با برگزاری نشست‌های ادبی و محافل شعرخوانی، بستری برای پاسداشت میراث ادبی فراهم می‌آورد.

کتابخانه‌ها؛ پایگاه فرهنگی و اجتماعی برای همه اقشار

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: فصل جدید فعالیت کتابخانه‌های عمومی، پایگاه فرهنگی و اجتماعی و فرهنگی همه اقشار مردم است. در این راستا، کتابخانه‌ها به فضایی برای تعامل، یادگیری و رشد فرهنگی تبدیل شده‌اند.

بابایی از بهسازی ۳۰ باب کتابخانه و ساخت ۵ کتابخانه جدید در استان خبر داد و افزود: تلاش داریم دومین کتابخانه بزرگ عمومی استان پس از تبریز را در شهر تاریخی و فرهنگی مراغه احداث کنیم که کارهای اداری آن به پایان رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: کتابخانه‌های عمومی تنها به امانت کتاب محدود نمی‌شوند، بلکه به عنوان مراکزی فرهنگی، میزبان برنامه‌های متنوعی از جمله محافل ادبی، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی هستند تا همه اقشار جامعه بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.