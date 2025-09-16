به گزارش خبرگزاری مهر، قاسمی با سابقه مدیریت رسانه و فعالیتهای آموزشی، مأموریت دارد ساختار اطلاعرسانی شورا را تقویت و هماهنگیهای رسانهای را ارتقا ببخشد.
طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین حیدری سراجی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، معصومه قاسمی گوربندی به عنوان مشاور امور رسانهای رئیس شورای شهر منصوب شد.
قاسمی دکترای رسانه، مدیرمسئول روزنامه دریای اندیشه و مدرس دانشگاه و قائم مقام، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی خانه مطبوعات کشور را در کارنامه دارد.
این انتصاب در راستای ارتقا سطح هماهنگی و تقویت ساختار اجرایی شورا صورت گرفته و نویدبخش آغاز فصل تازهای از فعالیتهای منسجم و هدفمند در مسیر خدمترسانی به شهروندان خواهد بود.
