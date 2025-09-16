پایان پروژه حفاظت و مرمت ۲۴ اثر منقول فرهنگی تاریخی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، تکتم بهروش صبح سه شنبه در جمع رسانه‌های خراسان جنوبی بیان کرد: حفاظت و مرمت اموال فرهنگی و تاریخی موزه‌های خصوصی یکی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بوده و این امر نشان‌دهنده اهمیت حفظ میراث‌فرهنگی و تاریخی در مالکیت خصوصی است.

مدیر موزه‌های خراسان جنوبی افزود: درسال جاری و از محل اعتبارات ملی مجموعه‌ای متنوع از لباس‌ها و منسوجات، از جمله کت بَرک، دو کت کشمیر، چندین دست لباس و دامن زنانه، لباس عروس، لباس و شلوار مردانه، کلاه و کیسه تنباکو متعلق به موزه خصوصی لباس و منسوجات خراسان جنوبی مورد اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از بررسی‌های کارشناسی، اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری این آثار منقول فرهنگی آغاز شد، ادامه داد: روی برخی از این آثار که آسیب دیدگی وجود داشت، اقدامات مرمت انجام شده و برای تمامی آثار این پروژه، اقدامات حفاظتی حین نمایش به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی صورت گرفته است.

بهروش افزود: برای اجرای این پروژه هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده و بخش خصوصی در این فرآیند همکاری و مشارکت داشته است.

مدیر موزه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز تعدادی دیگر از آثار این موزه از محل اعتبارات ملی مورد حفاظت و مرمت قرار گرفتند که نشان‌دهنده توجه این اداره کل به حمایت از موزه‌های خصوصی و نگهداری و حفاظت از میراث‌فرهنگی منطقه است.