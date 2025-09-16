تشکیل پرونده قضایی برای حادثه تیراندازی در معدن طلای سقز؛بازداشت ۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی از شناسایی ضاربین حادثه تیراندازی معدن طلای قلقله سقز خبر داد و اظهار کرد: بر اثر این حادثه، یک نفر از مجروحین فوت شده است.

رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا مراجعه کرده و با نیروهای حفاظتی درگیر می‌شوند که متعاقب تیراندازی عوامل حفاظت معدن، چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل می‌شوند که یک نفر از این افراد بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی تصریح کرد: به محض وقوع این حادثه، پرونده قضائی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل و با دستور قضائی، ضاربین شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: تحقیقات توسط بازپرس پرونده صورت گرفت و سلاح ضاربین کشف و در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.