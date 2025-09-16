ایران صفر- تونس یک؛ شاگردان پیاتزا با باخت شروع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان، از ساعت ۹ صبح امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در مانیل فیلیپین به مصاف تونس رفت.

ترکیب تیم ملی والیبال ایران

با تصمیم روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال مرتضی شریفی، محمد والی زاده، عرشیا به نژاد، علی حاجی پور، یوسف کاظمی، پویا خانزاده و آرمان صالحی در ترکیب این تیم برای آغاز دیدار برابر تونس قرار گرفتند. شاگردان روبرتو پیاتزا که در لیگ ملت‌ها تحسین و توجه اهالی والیبال را به خود جلب کرده بودند، در جریان دیدار با مصر متزلزل و پرانتقاد ظاهر شدند و با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شدند.

ست اول: ۲۵ به ۲۳ به سود تونس

اولین امتیاز برای تونس ثبت شد، تونسی‌ها توانستند در همان ابتدای بازی سرویس‌های خوبی بزنند اما آبشار دیدنی یوسف کاظمی نتیجه را به تساوی کشاند. دو تیم بازی پایاپای دارند. سرویس خوب کاظمی و آبشار دیدنی خانزاده ایران را جلو انداخت. دفاع خوب تونس شرایط ایران را پیچیده کرد و بازی با نتیجه ۸ بر ۵ به سود تونس پیش رفت و پیاتزا مجبور شد اولین وقت استراحت را تقاضا کند. آبشار دیدنی پوریا خانزاده و علی حاجی پور اختلاف امتیاز را کم کرد. دفاع روی تور تونسی‌ها بازیکنان ایران را مهار کرد و بازی با نتیجه ۱۴ بر ۱۰ به سود تونس پیش رفت. پیاتزا تقاضای وقت استراحت دوم را کرد. امیرحسین اسفندیار به جای یوسف کاظمی به زمین آمد و با سرویس فوق العاده‌ای که زد یک امتیاز گرفت و نتیجه ۱۵ بر ۱۴ پیش رفت. سرمربی تونس تقاضای وقت استراحت کرد. عملکرد ضعیف بازیکنان در دفاع شرایط را برای ایران سخت کرد و پیاتزا علی حق پرست را به میدان فرستاد. در شرایطی که بازیکنان ایران از تونس عقب بودند اما عملکرد خوب بازیکنان و آبشار دیدنی حاجی پور امتیاز تساوی ۲۲ را برای هر دو تیم ثبت کرد. آخرین امتیاز با وجود اینکه پیاتزا تقاضای وقت استراحت گرفت اما به سود تونس ثبت شد.