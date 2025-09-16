۲۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان جازموریان به بیت المال بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرسول مکران نژاد، با اشاره به رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان جازموریان از ابتدای سال جاری گفت: این اراضی که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، با دستور قضائی و همکاری اداره منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی، افزود: حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی از اولویت‌های دستگاه قضائی است و با متصرفان اراضی ملی برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.

مکران نژاد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب یا تجاوز به اراضی ملی، مراتب را به اداره منابع طبیعی و یا مراجع قضائی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.